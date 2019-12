Alliantie: overtredingen onacceptabel

Nieuws|Er zijn nog steeds voedingsmiddelenbedrijven die de regels voor kindermarketing overtreden, blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de Stichting Reclame Code in opdracht van de FNLI. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt dit zeer verontrustend.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt het onacceptabel dat de voedingsindustrie zich niet houdt aan de eigen afspraken betreffende kindermarketing, de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond en partner van de Alliantie: 'Het aantal bedrijven dat de kindermarketingregels overtreedt, is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De Alliantie heeft al eerder bepleit dat wetgeving nodig is om kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen uit te bannen. Dit rapport onderstreept ons pleidooi.'

Overtreders

Strengere regelgeving

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt dat kinderen het recht hebben om op te groeien in een gezonde omgeving. Daarom pleit zij voor strengere regelgeving. De huidige regels laten nog steeds kindermarketing toe voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs. Kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen draagt bij aan een ongezond voedingspatroon en overgewicht, wat op latere leeftijd kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten of zelfs kanker.

Over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit de AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, foodwatch Nederland, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.

Over het standpunt van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Lees het volledige standpunt in het position paper 'Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?!' en bekijk het filmpje op stopkindermarketing.nl.