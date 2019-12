Besparing met dubbele meter valt tegen

Nieuws|De besparing die consumenten denken te halen met een dubbele energiemeter valt vaak tegen. In het gunstigste geval is het voordeel enkele tientjes, maar velen zijn juist duurder uit dan consumenten met een enkele meter, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Hoewel het nachttarief lager ligt dan het enkel tarief, betalen eigenaren met een dubbele meter overdag méér dan het enkel tarief. De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) bijvoorbeeld, rekent 's nachts €0,043 per kilowattuur (kWh) stroom en overdag €0,052*. Bij diezelfde maatschappij betaalt een enkele meter-eigenaar €0,047 per kWh. Consumenten met een dubbele meter moeten ten minste 55% van hun energie in de daluren gebruiken om voordelig uit te zijn. Het omslagpunt verschilt per energieleverancier: klanten van Huismerk Energie bijvoorbeeld, zijn al voordeliger uit met een dubbele meter als zij 27% van hun stroom 's nachts of in het weekend gebruiken. In theorie kunnen consumenten met een jaarlijks verbruik van 3500 kWh gemiddeld €31 besparen, maar dan moeten ze alleen in de daluren stroom verbruiken. Dat is onrealistisch.

Daluren

In het grootste deel van Nederland vallen de daluren doordeweeks tussen 23:00 en 07:00 uur en in het weekend de hele dag. In Limburg en Noord-Brabant gaat het dalurentarief doordeweeks om 21.00 uur in. Consumenten kunnen het dubbele tarief kosteloos om laten zetten naar een enkel tarief. Biedt de leverancier die mogelijkheid niet, dan kunnen consumenten overstappen naar een leverancier die dat wel doet.



* tarief 1 jarig contract december 2015

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van februari 2016