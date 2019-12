Jaarverslag Consumentenbond online

Hoe de Consumentenbond dat behaald heeft, staat in het online jaarverslag.

De Consumentenbond helpt met feiten, (consumenten)rechten en voordeel. Met onafhankelijke tests en vergelijkers, maar ook met juridische bijstand bij een conflict of met inkoopcollectieven en overstapdiensten die voordeel opleveren. Het is voor het eerst allemaal in beeld gebracht in het online jaarverslag. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn het enige, onafhankelijke verbond van en voor consumenten dat in de volle breedte werkt aan betere, rechtvaardige en veilige consumentenmarkten. Juist in een tijd dat consumenten overspoeld worden door informatie, is het goed om te weten dat er een betrouwbare partner is bij wie je voor allerlei uiteenlopende zaken terecht kunt.'

Bereikt en gedaan in 2015

35 miljoen bezoeken via de website

28 miljoen keer contact met consumenten via social media

6700 mensen praatten mee op de community

3,9 miljoen views op YouTube

2058 live bezoekers tijdens webinars over de familiebank en zorgverzekeringen

486.000 leden kregen advies

37 acties gevoerd

600.000 telefoontjes beantwoord

2000 producten en diensten getest

miljoenen euro's bespaard voor consumenten via collectieven, overstapservices en vergelijkers

Lees het volledige jaarverslag.