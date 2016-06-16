Jaarverslag Consumentenbond online

Gepubliceerd op:16 juni 2016
Hoe de Consumentenbond dat behaald heeft, staat in het online jaarverslag.
De Consumentenbond helpt met feiten, (consumenten)rechten en voordeel. Met onafhankelijke tests en vergelijkers, maar ook met juridische bijstand bij een conflict of met inkoopcollectieven en overstapdiensten die voordeel opleveren. Het is voor het eerst allemaal in beeld gebracht in het online jaarverslag. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn het enige, onafhankelijke verbond van en voor consumenten dat in de volle breedte werkt aan betere, rechtvaardige en veilige consumentenmarkten. Juist in een tijd dat consumenten overspoeld worden door informatie, is het goed om te weten dat er een betrouwbare partner is bij wie je voor allerlei uiteenlopende zaken terecht kunt.'
Lees het volledige jaarverslag.