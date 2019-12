Data-akkoord VS - EU slaat gat in privacybescherming

Het akkoord beschermt de privacygegevens van consumenten onvoldoende. Veel consumenten in Europa maken gebruik van Amerikaanse diensten, zoals Facebook en Google. Dit betekent dat gebruikersdata wordt uitgewisseld tussen de VS en Europa. De privacyregels in Europa zijn echter strenger dan in de VS.

In het Privacy Shield-akkoord zijn de regels en beginselen voor bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers in de VS vastgelegd. Volgens BEUC bieden die echter geen adequate bescherming. De grenzen die het akkoord aan Amerikaanse tech-bedrijven oplegt, liggen ver onder het niveau van de Europese wetgeving.

Safe Harbour

De consumentenorganisaties verwachten dat Privacy Shield de toets der kritiek van het Europese Hof niet kan doorstaan. Privacy Shield is de opvolger van Safe Harbor, dat in 2015 werd vernietigd door het Europese Hof, omdat het de rechten van Europeanen niet zou waarborgen in de VS.

Monique Goyens, directeur-generaal van BEUC: 'Een fundamenteel probleem blijft dat het schild aan Amerikaanse zijde is gemaakt van klei en niet van staal.'

Lees het persbericht van BEUC.