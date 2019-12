Digidwang ongewenst

Nieuws|Het rapport 'Het verdwijnen van de blauwe envelop' is vandaag aangeboden aan staatssecretaris Wiebes. De Ombudsman stelt in zijn rapport dat de Belastingdienst burgers niet moet dwingen de digitale postbus te gebruiken.

De Consumentenbond is het hier volledig mee eens. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Door mensen te dwingen digitaal te communiceren worden er hele groepen buiten de maatschappij geplaatst, wij noemen dat DigiDwang. Dit is niet acceptabel, laat mensen zelf kiezen op welke wijze ze willen communiceren. Laat staatsecretaris Wiebes en anderen het rapport ter harte nemen en hun beleid aanpassen.'

In Nederland hebben 50.000 huishoudens geen internetverbinding, dat zijn vaak ouderen, daarbij zijn er 2 miljoen laaggeletterden. Door digitalisering wordt de afstand tussen deze groep en de overheid groter. De Belastingdienst kan de digitale postbus aanbieden als extra service, maar moet burgers verleiden die te gebruiken, niet forceren.

DigiDwang

Combée: 'Het betreft een tendens. Zo is er een wetsvoorstel om het polisblad van de zorgverzekeringen uitsluitend digitaal te verspreiden. Verzekeraars willen dat autoschade in de toekomst via een app wordt afgehandeld. Voor veel mensen zijn digitale oplossingen een uitkomst. Die moeten ze ook zeker gebruiken. Wij zijn tegen de verplichting om hiervoor te kiezen.' De Consumentenbond wil dat consumenten zelf kunnen kiezen welke manier van communiceren het beste bij hen past.

