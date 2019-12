Gemeenten maken rommeltje van huishoudelijke hulptoelage

Nieuws|Gemeenten kunnen met extra geld van het Rijk inwoners extra huishoudelijke hulp aanbieden tegen een gering tarief. Hoe gemeenten dat doen, is één grote warboel. Bovendien is de informatie hierover moeilijk te vinden.

Dat moet van de Consumentenbond veranderen.

Onderzoek

Gemeenten hangen niet bepaald aan de grote klok dat ze inwoners met extra huishoudelijke hulp kunnen helpen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 12 provinciehoofdsteden en 24 andere grote gemeenten, die ieder meer dan €1 miljoen ontvingen. De Consumentenbond zocht op de websites van gemeenten naar informatie over de huishoudelijke hulp toelage. Die is moeilijk te vinden en bij 7 gemeenten zelfs onvindbaar. Bovendien besteden ze het geld op zeer uiteenlopende manieren. 'Het is goed dat dit vangnet voor huishoudelijke hulp er is, maar dan moet de regeling wél bekend zijn bij de mensen die hem kunnen gebruiken', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'De gemeenten moeten op de websites hun inwoners beter informeren.' De Consumentenbond heeft de staatssecretaris en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangeschreven en gevraagd om samen met gemeenten tot verbetering van de informatie te komen en de 'wildgroei' in uitvoeringsregels tegen te gaan. Ook wordt de commissie VWS van de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Thuiszorgorganisaties

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) moet ervoor zorgen dat werknemers van thuiszorgorganisaties aan het werk blijven. Gemeenten bezuinigden eerder zo op de huishoudelijke hulp, dat thuiszorgorganisaties omvielen of medewerkers ontsloegen. Nu bieden gemeenten met geld van de overheid bepaalde inwoners korting op huishoudelijke hulp. Die moeten ze dan wel zelf bij een thuiszorgorganisatie 'kopen'. Dit staat los van hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de eigen bijdrage die daarvoor wordt geïnd. Combée: 'Dat is verwarrend en daarom moeten gemeenten inwoners daarover goed informeren. Dat blijkt dus niet te gebeuren.'

Meer informatie over dit onderzoek staat in de Gezondgids van augustus 2016: Test Extra huishoudgeld (pdf voor leden)