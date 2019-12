Goed voornemen voor K3: geen kindermarketing voor ongezonde voeding

Nieuws|'Stop kinderen te verleiden ongezond te eten.' Dat is de oproep van een brede coalitie van consumenten- en gezondheidsorganisaties, wetenschappers, diëtisten en kinderartsen georganiseerd in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding aan de nieuwe K3-leden.

1 op de 7 kinderen onder de 13 jaar in Nederland is te zwaar. Hanne, Klaasje en Marthe kunnen het tij helpen keren door als K3 geen reclame meer te maken voor producten zoals chips, koek, ijs en snoep.

De nieuwe leden van K3 ontvangen vandaag bijzondere fanmail: een nieuwjaarskaart van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding met de oproep hun verantwoordelijkheid te nemen door zich niet te laten exploiteren om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde producten.

Grootschalige merchandising

Naast het zingen en het geven van shows, staat K3 bekend om grootschalige merchandising: puzzels, paraplu's, wekkers, verkleedkleren, poppen en nog veel meer. Op al deze producten wordt K3 afgebeeld. Daarnaast is K3 te vinden op diverse eet- en drinkproducten zoals chips (Croky K3 hartjes), hagelslag (K3 hagel met hartjes), koekjes (Jules Destrooper), ijsjes (K3 IJsboerke) en snoep (K3 Red Band). Allemaal producten met veel zout, suiker en/of vet.

Uit onderzoek blijkt dat van alle productverpakkingen met een verkoopstrategie gericht op kinderen bijna 90% voor een product is dat niet goed past in een gezond voedingspatroon. Een snelle analyse van K3-producten, namelijk Croky K3 hartjes, K3 hagel met hartjes, en K3 ijs van IJsboerke, laat zien dat deze allemaal slecht scoren op tenminste één van de criteria van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV). De RVV is door de voedingsindustrie zelf opgesteld.

Voorkeur voor ongezonde producten

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt het onacceptabel dat de populariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde producten zoals frisdrank, koekjes, ijs, snoep en chips. Door deze reclames ontwikkelen kinderen een voorkeur voor ongezond eten en drinken, met overgewicht als gevolg en daarmee het ontstaan van gewrichts- of psychische problemen, diabetes, hart- en vaatziekten, of kanker.

Onderzoek onder ouders toont aan dat 61% vindt dat kinderidolen of tekenfilmfiguren niet gebruikt mogen worden op de verpakkingen van ongezonde voedingsmiddelen. Van de ondervraagde ouders vindt 72% de inzet van kinderidolen of tekenfilmfiguren op verpakkingen van gezonde producten wel goed.

Kindermarketing werkt. Kinderen vanaf 18 maanden zijn al in staat om merken te herkennen. Vanaf 3 jaar hebben kinderen al een voorkeur ontwikkeld voor merkproducten (bijvoorbeeld K3 chips) versus merkloze producten. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 300.000 kinderen jonger dan 13 jaar met overgewicht. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. Marketing van ongezond eten en drinken gericht op kinderen past daar niet bij.

Bart Combée, directeur Consumentenbond "Het inzetten van kinderidolen zoals K3 voor ongezonde voeding draagt bij aan een ongezond voedingspatroon en overgewicht. Overgewicht is een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid. Wij vragen de nieuwe leden van K3 het goede voorbeeld te geven en kinderen juist te stimuleren een gezond voedingspatroon aan te leren. Dat kunnen zij doen door hun populariteit te lenen aan gezonde producten zoals groente en fruit."

Bronnen:

Hartstichting: Over het onderzoek onder ouders

Over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, foodwatch Nederland, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Obesitas Vereniging, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.

Over het standpunt van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Lees het volledige position paper 'Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?!' op stopkindermarketing.nl.





Zie ook: