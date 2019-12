Goede huisartsen schieten tekort op privacy

Nieuws|Consumenten zijn zeer tevreden over hun huisarts en geven een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. Met de privacy in Nederlandse huisartsenpraktijken is het echter niet best gesteld, blijkt uit een enquête onder meer dan 6600 leden van het Consumentenbond-panel.

Bijna 200 ondervraagden (3%) kunnen letterlijk de gesprekken opvangen tussen de arts en andere patiënten. Maar liefst 6 op de 10 panelleden kunnen gesprekken tussen patiënten en doktersassistentes woordelijk volgen. Dat komt doordat de wachtkamer en de balie in veel huisartspraktijken in dezelfde ruimte zijn. Persoonsgegevens, klachten, medicijngebruik, diagnoses: veel privacygevoelige informatie wordt in het bijzijn van derden besproken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Veel mensen vinden het erg onprettig om ongewild deelgenoot te zijn van andermans medische kwesties. Andersom is het gênant als medepatiënten jóuw gesprekken kunnen afluisteren.'

De overgrote meerderheid van de panelleden zou zijn huisarts aanbevelen bij familie, vrienden of kennissen. Veelgenoemde positieve eigenschappen van de hoog scorende huisartsen zijn: deskundigheid, persoonlijke aandacht en goed kunnen luisteren.

Consumenten zijn ook trouw aan hun huisarts. Bijna de helft (44%) blijft 15 jaar of langer bij dezelfde huisarts. Zeker 1 op de 10 overstappers is weggegaan uit onvrede met de gang van zaken in de praktijk, 1 op de 6 ondervraagden twijfelt weleens aan de deskundigheid van zijn huisarts en 1 op de 3 voelt zich niet altijd serieus genomen. Bijvoorbeeld omdat de huisarts zegt dat het wel 'tussen de oren zal zitten'.

Het volledige artikel (pdf) en de persoonlijke ervaringen zijn te lezen in de Consumentengids van maart 2016.

