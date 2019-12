Grootschalig onderzoek naar zorgcontractering

Voor het onderzoek worden 25.000 van de 120.000 zorgverleners die zijn aangesloten bij de artsenvereniging VvAA benaderd. Niet eerder werd op zo’n grote schaal onderzoek gedaan naar contractering. Jaarlijks onderhandelen zorgverzekeraars met een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen om afspraken te maken over de te leveren zorg en de vergoeding daarvan. De Consumentenbond en VvAA willen onderzoeken of voorwaarden die zorgverzekeraars in hun contracten opleggen aan zorgverleners ongewenste consequenties hebben voor de zorgverlening aan patiënten. Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA: ‘Zorgverlening is een zaak tussen patiënt en zorgverlener. Maar de afspraken die zorgverzekeraars maken met zorgverleners via de contractering hebben een steeds grotere impact op de zorgverlening zelf.’

Resultaten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Als je een zorgverzekering kiest, wil je dat die verzekering ook levert wat je er van verwacht, zonder beperkende afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. Voor consumenten zijn die afspraken over beperkingen, zoals budgetplafonds, niet inzichtelijk en dat kan leiden tot teleurstellingen als ze een beroep doen op de zorg. Als verzekeraars en zorgverleners beperkende afspraken maken, moeten ze in ieder geval voor consumenten vooraf klip en klaar zijn.’ De onderzoeksresultaten worden in november 2016 bekend gemaakt.