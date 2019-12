Klachtenregen over HelloFresh

Nieuws|Veel consumenten klagen bij de Consumentenbond over de kleine lettertjes op de cadeaukaarten van HelloFresh en over de agressieve verkoopwijze op straat.

Maaltijdboxenleverancier HelloFresh verstrekt cadeaukaarten bij kranten en tijdschriften en bij internetbestellingen van Zalando. Consumenten die die kaarten gebruiken klagen dat de voorwaarden onduidelijk zijn. De kaart geeft een korting van €20 of €25 op een maaltijdbox, die via de website van HelloFresh is te bestellen. Op de achterkant van de kaart staat in zeer kleine lettertjes dat er een minimale afnameplicht is van twee boxen, maar er staat niet duidelijk op dat voor de tweede box de normale prijs geldt en wat die prijs dan is. Daardoor voelen consumenten zich misleid.

Opdringerig

De Consumentenbond ontvangt ook klachten over de opdringerige verkoop op straat en aan de deur door HelloFresh. De verkopers hanteren technieken die consumenten onder meer als agressief, te jolig, respectloos en hardnekkig ervaren. Tot slot staan er op Klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond, meldingen over niet goed verwerkte opzeggingen. Consumenten die hebben opgezegd, blijven de boxen ontvangen, en automatisch betalen, ook als ze al lang een opzegbevestiging hebben gehad. De Consumentenbond roept HelloFresh op met passende maatregelen te komen en te reageren op de klachten op het Klachtenkompas.

Update 3 februari 2016

HelloFresh heeft de Consumentenbond laten weten naar aanleiding van de klachten een aantal maatregelen te nemen. Het bedrijf gaat de korting en de voorwaarden duidelijker vermelden op de cadeaukaarten en de communicatie naar klanten over het opzeggen of pauzeren van de boxen verbeteren.