Houdbaarheid aangebroken zelfzorgmedicijnen voortaan op verpakking

Het onderzoek naar de houdbaarheidsvermelding op zelfzorggeneesmiddelen van de Consumentenbond eind 2015 liet zien dat deze informatie vaak ontbrak. Op 30 van de 50 onderzochte neussprays, hoestdranken en schimmelcrèmes bleek de houdbaarheid na opening niet te staan. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Zeker bij receptloze medicijnen mag deze informatie niet ontbreken, omdat consumenten deze producten vaak buiten de apotheek kopen en zijn aangewezen op de informatie op de verpakking en in de bijsluiter. We zijn dan ook blij met deze stap van het CBG.'

Uitzonderlijk

Het CBG noemt de aanscherping van het beleid ‘uitzonderlijk’ omdat zij hiermee afwijkt van Europese regels. Volgens Europese wetgeving is het niet altijd nodig om informatie over de houdbaarheid na opening te vermelden en dat blijft voorlopig zo. Combée: ‘Gelukkig vindt het CBG nu, net als de Consumentenbond, dat deze informatie zo belangrijk is dat deze niet op de verpakking en in de bijsluiter mag ontbreken.’

De nieuwe regels gaan ook gelden voor receptloze homeopathische en kruidengeneesmiddelen. Alleen per stuk verpakte tabletten en capsules vallen er niet onder. Fabrikanten krijgen tot oktober 2017 de tijd om hun verpakkingen voor de Nederlandse markt aan te passen.