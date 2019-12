Huisartsenposten slecht telefonisch bereikbaar

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We hebben 40 huisartsenposten (HAP) telkens 20 keer gebeld op de niet-spoedlijn en we worden niet blij van de resultaten. Van de 40 zijn er 38 niet in staat om het merendeel van de telefoontjes binnen 2 minuten aan te nemen. De HAP Amsterdam scoort het slechtst: bij 17 van de 20 belpogingen is de wachttijd langer dan 2 minuten, gemiddeld zelfs 10 minuten. De grens van 2 minuten is belangrijk bij de HAP om te voorkomen dat consumenten de spoedlijn gaan bellen.' Alleen bij Doktersdienst Groningen en Dienstenstructuur Zuidwest Drenthe / Noordwest Overijssel kwamen de wachttijden niet boven de 2 minuten. Het is de bedoeling dat patiënten de HAP alleen bellen met klachten die niet tot de volgende dag of tot na het weekeinde kunnen wachten.

Opvallend verschil

Tijdens het onderzoek werd 10 keer de verbinding door de HAP verbroken, en dat soms na 11 minuten in de wacht te hebben gestaan. De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond verschillen opvallend van het onderzoek naar telefonische wachttijden door InEen, de landelijke vereniging van georganiseerde eerstelijnszorg. InEen concludeert dat van alle telefoontjes gemiddeld 75% binnen 2 minuten wordt beantwoord. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) noemt de resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond 'zorgwekkend', maar wil het eerst bestuderen voor er stappen worden ondernomen tegen HAP’s die te laat opnemen. Het onderzoek is gepubliceerd in de Consumentengids van september 2016.