Huismerkijsjes lekkerder dan Magnum en Cornetto

De Consumentenbond liet een smaakpanel van 40 consumenten Cornetto-achtige ijsjes en Magnum-achtige ijsjes proeven. De testers beoordeelden onder meer de smaak, de romigheid en de hoeveelheid noten. Ook een expertpanel van 8 professionele ijs en-/of chocolademakers testte de ijsjes. Bij de 'Cornetto's' kwam Jumbo's Cornet als lekkerste uit de test, gevolgd door de Cones van AH Basic. Bij de varianten van de Magnum Almond viel ook de huismerk lookalike van Jumbo, Chocs!, het meest in de smaak, gevolgd door Gelatelli van Lidl.

Noten en chocola

De Consumentenbond bekeek ook de etiketten van de ijsjes. Alleen Plus blijkt de hoornijsjes met echte chocola te bestrooien. Bij de andere merken is dit nepchocola, net als het laagje binnenin de hoorntjes. En de stukjes noot op de 'Cornetto's' bleken vaak gesuikerde stukjes hazelnoot: veel suiker, weinig noot. Op de 'Magnum amandel' ijsjes zit meestal 6% amandelen, maar regelmatig werd door de testers opgemerkt dat er op de Magnum Almond van Ola weinig nootjes zaten of dat ze opeengehoopt waren.

Het volledige onderzoek staat in de Consumentengids van juli/augustus 2016



