Inkoopbeleid zorgverzekeraars onduidelijk

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Zorgverzekeraars geven de informatie over hun inkoopbeleid wel op de websites, maar we moeten er vaak erg goed naar zoeken. Het is daarnaast volslagen onduidelijk of de verzekeraars zich aan hun eigen beleid houden. Niemand controleert dat, ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet. Wij dringen er bij de NZa op aan dat ze het inkoopbeleid achteraf controleren en dat ze handhaven als zorgverzekeraars hun beloftes niet nakomen. Op 19 november aanstaande moet voor consumenten duidelijk zijn welke zorgaanbieder is gecontracteerd (of niet). De laatste jaren is deze datum niet gehaald, wat consumenten in grote onzekerheid liet. De Consumentenbond eist dat als de contractering tussen zorgverzekeraars en -aanbieders niet rond is op 19 november, de verzekerde ook een langere termijn het recht krijgt om zijn verzekering op te zeggen (dus ook nog na 1 januari). Desnoods via een wijziging van de zorgverzekeringswet.'

Onbegrijpelijk

De informatie die de Consumentenbond vond over het inkoopbeleid is soms ellenlang. Zo heeft Zilveren Kruis meer dan 130 pagina's nodig om zijn inkoopbeleid uit te leggen. Ook zijn de teksten soms moeilijk te begrijpen. CZ zegt bijvoorbeeld: 'Consequenties van gewijzigde prijs- of volumeafspraken vertalen we in beginsel door naar het afgesproken omzetplafond'. Of de informatie is juist weer te algemeen, zoals bij Menzis: 'We zetten ons actief in met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en andere partijen voor goede zorg op de goede plaats, maar ook voor het bevorderen van zelfredzaamheid en gezondheid'. VGZ lijkt te citeren uit communicatie met de zorgaanbieders: 'We bespreken graag met u of uw instelling zich onderscheidt op zorg die beter is voor de patiënt, doelmatiger en daarmee leidend tot lagere zorgkosten.'

