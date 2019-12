Juridische stappen tegen Ditistv.nl

De Consumentenbond wil via een collectieve actie afdwingen dat de gedupeerden van Ditistv.nl hun geld terugkrijgen. In juni 2016 ontving de Consumentenbond honderden klachten over Ditistv.nl, omdat klanten hun al betaalde bestelling niet ontvingen of geen geld terugkregen als de geleverde mediaspeler niet bleek te werken. De Consumentenbond heeft de klachten voorgelegd aan Ditistv.nl en het bedrijf zegde toe de problemen op te zullen lossen. Ook beloofde de webwinkel om de klachten op Klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond, binnen 2 weken af te handelen, maar deed vervolgens niets.

Procedure

Gedupeerde consumenten kunnen, als ze dat nog niet gedaan hebben, hun klacht op Klachtenkompas.nl plaatsen. Het is voor consumenten niet nodig om zich apart aan te melden voor de collectieve actie. De Consumentenbond schuift zaterdag 27 augustus aan bij het consumentenprogramma Vara Kassa om te praten over de problematiek rondom Ditistv.nl.

Lees ook: Klachtenpiek Ditistv.nl