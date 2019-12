Klachtenpiek Ditistv.nl (update: 2 juli 2017)

Klagers melden dat ze, nadat ze betaald hebben, hun bestelling niet ontvangen, of dat ze geen geld terug krijgen wanneer ze een niet goed werkende mediaspeler terugsturen. Sommige consumenten wachten al een aantal maanden op hun geld.

Snel opgelost

De Consumentenbond heeft de problemen bij Ditistv.nl aangekaart. Zij hebben toegezegd de problemen aan te pakken en de nog openstaande klachten op Klachtenkompas.nl, het klachtenforum van de Consumentenbond, binnen 2 weken op te lossen. Gedupeerden kunnen ook mailen naar klachten@ditistv.nl. Het bedrijf heeft beloofd dan binnen 48 uur met een oplossing te komen. De Consumentenbond zal monitoren of Ditistv.nl de klachten nu daadwerkelijk afhandelt.

Update 11 juli 2016

Ditistv.nl heeft zijn toezegging dat het de nog openstaande klachten zou oplossen vooralsnog niet waargemaakt. De Consumentenbond zal zo nodig verdere stappen ondernemen om consumenten te helpen hun geld terug te krijgen.

Update 13 juni 2017: Ditistv.nl trekt stekker er uit

Ditistv.nl heeft zich uitgeschreven uit het Handelsregister en de website is offline.

De aanhoudende problemen met de (levering van) hun mediaspelers en de dreigende illegaliteit van hun product vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, lijken de reden dat Ditistv.nl is gestopt.

Illegaal

Op 26 april deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in een zaak tegen een vergelijkbare aanbieder van mediaspelers, Filmspeler.nl. Daarin stelt het Hof dat de verkoop van een mediaspeler met links (add-ons) naar auteursrechtelijk beschermde films en series illegaal is. Met die uitspraak kunnen ook Nederlandse rechters beslissen dat de verkoop van mediaspelers met de genoemde add-ons illegaal zijn.

Ondanks vele beloften, heeft Ditistv.nl nog steeds veel klachten van consumenten niet opgelost.

Update 02 juli 2017: Ditistv.nl gaat weer door

Op de site van Ditistv.nl worden weer artikelen (maar geen mediaspelers) aangeboden. Hiervoor gebruikt Ditistv.nl het KvK-nummer van de BV. Wie nog geld of artikelen van Ditistv.nl te goed heeft, kan het bedrijf dus aanspreken. Het is daarbij aan te raden om te mailen of schrijven, maar niet te bellen, omdat Ditistv.nl daarbij 1 euro per gesprek rekent. Vanaf 1 juli is een dergelijk gesprekstarief niet meer toegestaan en mag alleen het normale ‘verkeerstarief’ worden berekend.