Koolmonoxide-melder Carbon Monoxide Safe deugt niet

Bij een laboratoriumtest van de Consumentenbond faalden alle samples van het model: de co-melders reageerden op geen enkel niveau van concentratie koolmonoxide. Zelfs bij een dodelijke concentratie sloeg de Carbon Monoxide Safe geen alarm.

Terugroepactie

De Consumentenbond heeft de importeur, J&S Supply, direct over de onderzoeksresultaten geïnformeerd en aangedrongen op een publieke bekendmaking. De importeur heeft daarop alle consumenten die de melder via websites* hebben gekocht per e-mail op de hoogte gebracht. De melder is inmiddels niet meer te koop. Een publieke melding van de terugroepactie ontbreekt echter nog. De Consumentenbond raadt consumenten die een Carbon Monoxide Safe nog in huis hebben aan zich direct te melden bij de importeur. Zij krijgen hun geld terug.



De volledige resultaten van het onderzoek naar koolmonoxidemelders staan in de Consumentengids die eind september 2016 verschijnt.



*De Carbon Monoxide Safe van J&S Supply is onder andere verkocht via Bol.com, Tech66.nl en koolmonoxidemelder.com.