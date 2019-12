Koolmonoxidemelder Pentagon faalt in test

Bij een laboratoriumtest van de Consumentenbond faalde 1 van de 3 exemplaren van dit model: de CO-melder sloeg bij een dodelijke concentratie koolmonoxide geen alarm. Ook consumenten zouden dus een niet-werkende melder kunnen kopen. De Consumentenbond adviseert consumenten die al een koolmonoxidemelder JLP-01 van Pentagon in huis hebben, zich direct te melden bij de importeur, Index Holland.

Terugroepactie

De Consumentenbond heeft de importeur over de onderzoeksresultaten geïnformeerd en bij hem aangedrongen op een publieke bekendmaking. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Consumentenbond test voor de Consumentengids van oktober 2016 een groot aantal koolmonoxidemelders. Als melders niet functioneren, maken we dat meteen bekend om zo mogelijke ongevallen met het apparaat te voorkomen. We kunnen deze belangrijke informatie niet tot de publicatie van ons onderzoek voor ons houden.'

De complete testresultaten van het onderzoek naar koolmonoxidemelders staan in de Consumentengids van oktober die eind september 2016 verschijnt.