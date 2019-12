Koopkracht: video’s voor en door consumenten

Undercover winkelen, hoe verlopen tests van de Consumentenbond in laboratoria in binnen- en buitenland en wat zijn de rechten van consumenten als ze een proefpakket bestellen en ineens aan een abonnement vastzitten? Dit zijn een paar onderwerpen die aan de orde komen in de nieuwe serie die de Consumentenbond dit najaar samen met NH (het mediabedrijf van Noord-Holland) en AT5 maakt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘In de tweede serie van Koopkracht is nog meer aandacht voor actualiteit, acties en campagnes. Consumenten worden ook meer betrokken bij de inhoud van de uitzendingen. Zo kunnen consumenten filmpjes insturen van hun favoriete product of waarin ze zelf een product testen.’ Vlogster Samantha Cherish bijt het spits af en test met haar kindje een flessenhouder.

Eerste uitzending

In de eerste uitzending van KoopKracht laat een Consumentenbond-onderzoeker zich undercover adviseren over een nieuwe wasmachine in een aantal witgoedwinkels. Ook wordt bekeken hoe zelfstandig een zelfsturende auto eigenlijk rijdt. Combée: ‘Ik ga ook zelf op pad met gedupeerden om bedrijven te confronteren met klachten en om een oplossing te bedingen.’ De presentator van KoopKracht is Fons Hendriks, bekend van de programma’s Rambam en Jan rijdt Rond. De KoopKracht-fragmenten zijn te bekijken op consumentenbond.nl/koopkracht en het YouTube-kanaal van de Consumentenbond.

Zelf meedoen met testen? Stuur dan een vlog van 1 à 2 minuten van je favoriete product of je grootste ergernis naar koopkracht@rtvnh.nl. Insturen kan ook via Twitter met #iktestmee.