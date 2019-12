Maak tariefafspraken ziekenhuis en zorgverzekeraar openbaar

Nieuws|Vooraf inzicht krijgen in gecontracteerde ziekenhuistarieven blijkt bijna onmogelijk. Ziekenhuizen zeggen deze niet te kunnen of mogen geven en verzekeraars wijzen terug naar ziekenhuizen. De Consumentenbond wil dat consumenten voorafgaand aan een behandeling op een makkelijke manier te weten kunnen komen wat de behandeling gaat kosten - en de kosten kan vergelijken tussen ziekenhuizen.

Ondanks eerdere beloftes de informatievoorziening te verbeteren is dit nog steeds niet gebeurd. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij eisen verbetering in een brief aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars en we roepen consumenten op deze oproep te ondersteunen. Zo kunnen we samen de druk op beide partijen te verhogen.' Als aan de oproep geen gehoor wordt gegeven lanceert de Consumentenbond in september een eigen tool om samen met consumenten de prijzen van ziekenhuisbehandelingen te verzamelen. Combée: 'als ziekenhuizen en verzekeraars niet willen meewerken verzinnen we wel een andere manier om de tarieven te verzamelen.'

Eigen risico

Alle Nederlanders hebben een verplichte zorgverzekering en een verplicht eigen risico. Zorg wordt pas vergoed nadat het eigen risico is betaald. Daardoor komen veel (eerste) behandelingen voor eigen rekening. Daarom is het belangrijk om te weten wat de verwachte kosten zijn en of er prijs- en kwaliteitsverschillen zijn tussen de zorginstellingen waar de behandeling plaats kan vinden.

Wat behoren aanbieders en verzekeraars al te melden?

Ondersteun de oproep aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars!