Maatschappelijke organisaties op manifestatie duurzame en eerlijke handel

De manifestatie start om 13 uur op het Museumplein in Amsterdam en eindigt na een route door de stad weer op het Museumplein om 16 uur. Er zijn sprekers van de deelnemende organisaties en muziekoptredens.

Stop foute handelsverdragen

Het verzet van burgers groeit tegen deze handelsverdragen, die de belangen van mensen, dieren en milieu aantasten. Maar de handelskaravaan dendert door, ondanks alle protesten in andere steden als Brussel, Berlijn, Keulen, Göteborg, in Washington en het Canadese Ottawa.

FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Als deze verdragen worden getekend, is de kans levensgroot dat multinationals hier straks de dienst uit maken, óók in onze zorg en ons onderwijs. Arbeidsrechten en echte banen zijn dan het kind van de rekening.’

Donald Pols, directeur Milieudefensie: ‘Foute handelsverdragen als TTIP en CETA geven privileges aan de olie- en gasindustrie, waardoor het bijvoorbeeld moeilijker en duurder wordt de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Dat kunnen we in Nederland niet laten gebeuren.’

Campaigner Jurjen de Waal van foodwatch: ‘CETA en TTIP vormen een bedreiging voor onze gezondheid omdat zij het moeilijker maken om ons voedsel vrij te houden van gevaarlijke stoffen.’

Onderzoeker Myriam VanderStichele van SOMO: ‘TTIP en CETA geven buitenlandse bedrijven het recht om Nederland, om de democratische keuzes die we hier maken, aan te klagen. Deze verdragen zetten de deur open voor miljardenclaims.’

TTIP, CETA en TiSA

TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen Europe en de VS, is het bekendste verdrag. TTIP bedreigt de toekomst van ons voedsel, klimaat en werk. Over TTIP wordt achter gesloten deuren onderhandeld, onder andere over speciale rechtsbescherming voor de belangen van multinationals. Op dit moment is er een ‘onderhandelingspauze’ vanwege verkiezingen in de VS en het groeiend verzet in een aantal Europese landen.

CETA is de Canadese variant van TTIP, en staat op het punt getekend te worden. CETA bedreigt op dezelfde manier onze economie en democratie. Door internationaal verzet is er is inmiddels een bijlage bij het verdrag, maar die ontbeert elke juridische kracht. Wij willen geen TTIP via de achterdeur, want 80% van de Amerikaanse bedrijven zit ook in Canada en kan dan zo tóch Europa in komen en van de speciale rechtsbescherming gebruik maken.

TiSA is het minst bekende handelsverdrag. Het is een internationaal dienstenverdrag tussen de EU en 22 landen, dat de toekomst van onze zorg en ons onderwijs, onze energie en ons water in gevaar brengt. TiSA levert onze publieke diensten uit aan de markt. Ondertekening is nog dit jaar voorzien.

Kijk voor meer informatie ove de manifestatie ook op Facebook en Youtube