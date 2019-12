Meerderheidsbelang in Advieskeuze.nl borgt onafhankelijkheid

Advieskeuze.nl helpt consumenten bij hun zoektocht naar een financieel adviseur, makelaar of notaris.

Onafhankelijk platform

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat er een onafhankelijk platform is waar consumenten financieel adviseurs met elkaar kunnen vergelijken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Sinds het provisieverbod in de financiële sector in 2013 is de Consumentenbond aandeelhouder van Advieskeuze.nl. Een meerderheidsbelang in Advieskeuze.nl borgt dat het platform onafhankelijk blijft en niet in handen komt van een bank- of verzekeringsconcern.' Met het meerderheidsbelang is ook de uitstraling en het logo van Advieskeuze.nl aangepast aan dat van de Consumentenbond.

60.000 reviews

Met 65.000 bezoekers per maand is Advieskeuze.nl de grootste en meest bezochte onafhankelijke vergelijkingssite van financieel adviseurs. Op de site staan 60.000 gecontroleerde reviews van consumenten over financieel adviseurs. Daarnaast hebben 4500 advieskantoren hun profiel aangevuld met uitgebreide kantoorinformatie, zoals openingstijden en tarieven. Door de intensievere samenwerking wil de Consumentenbond realiseren dat er ook meer informatie beschikbaar komt over welke voorwaarden adviseurs hanteren, of ze zijn aangesloten bij een klachteninstituut en wat hun specialisme is. Consumenten kunnen hierdoor een betere keuze maken. In 2015 hebben naar schatting 25.000 consumenten contact opgenomen met een financieel advieskantoor dankzij de informatie op Advieskeuze.nl.