Nieuw succes in aanpak kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen

Albert Heijn maakte op 27 augustus 2016 bekend dat ongezondere producten van het eigen merk het zonder stripfiguren en kinderidolen moeten doen. Alhoewel de voedingscriteria van Albert Heijn minder ver gaan dan de criteria van de Alliantie, juicht de Alliantie het besluit van de supermarkt toe. Het is een stap in de goede richting op weg naar een gezond voedingspatroon voor kinderen.

Goed voorbeeld

De Alliantie merkt een beweging de goede kant op, PLUS zette in juli 2016 eenzelfde stap. De Alliantie roept supermarkten en de voedingsindustrie op het voorbeeld van Albert Heijn en PLUS te volgen. Tegelijkertijd maakt de ontwikkeling binnen de supermarkten duidelijk dat de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) inmiddels achterhaald is. Binnen de RVV zijn alle vormen van kindermarketing op de verpakking en op de winkelvloer toegestaan, alsmede reclame voor producten zoals frisdrank, chips, koekjes en ijs. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding pleit daarom voor scherpere maatregelen om de kindermarketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen en kinderen écht te beschermen.

De Alliantie

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. De Alliantie vindt het onacceptabel dat de populariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde voedingsmiddelen als frisdrank, chips, koekjes en ijs.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit de AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, foodwatch Nederland, de gemeente Amsterdam, de GGD Amsterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.