Onderzoek misleidende prijskaartjes auto's nodig

Auto's zijn niet altijd te koop voor de prijs waarmee geadverteerd wordt, omdat verkopers nog 'rijklaarmaakkosten' of 'afleverkosten' extra in rekening brengen. Daardoor komen honderden euro's bovenop de aanbiedingsprijs. Alle of tenminste een deel van de rijklaarmaakkosten zijn onvermijdelijk en dienen daarom in de aanbiedingsprijs opgenomen te zijn.



Eind 2014 startte de Consumentenbond de actie 'Stop Rijklaarmaakkosten!' en riep auto-importeurs op om all-inprijzen te hanteren. De importeurs negeerden de oproep. Nadat de Consumentenbond in juni 2015 Toyota aansprak op een misleidende reclame voor de Toyota Yaris - de auto kostte ruim €3000 meer dan de advertentieprijs - beloofde de RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie) Vereniging om met een oplossing te komen. Daar is tot op heden niets van terecht gekomen. Daarom is de toezichthouder ACM nu aan zet. De ACM heeft het onderwerp op de agenda gezet.

Tot €1300 extra kosten

Rijklaarmaakkosten zijn de kosten die de verkoper in rekening brengt voor onder meer transport van fabriek naar dealer, kentekenplaten en het geheel of gedeeltelijk vullen van de brandstoftank. Uit onderzoek van de Consumentenbond (2014) naar de richtprijs en rijklaarmaakkosten van de goedkoopste uitvoeringen van de 40 meest verkochte autotypen, bleek dat de rijklaarmaakkosten voor die auto's uiteenlopen van €660 tot €1300. Door deze kosten apart te vermelden, kunnen consumenten autoprijzen slecht vergelijken, of worden zij achteraf verrast met bijkomende kosten.

