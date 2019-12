Oproep aan EC: #STOPGEO-BLOCKING!

Vandaag heeft BEUC een video gelanceerd om deze oproep te ondersteunen. Daarmee wil zij de absurditeit aantonen van het dulden van bestaande praktijken, waarbij consumenten zonder rechtvaardiging ongelijk worden behandeld door aanbieders van diensten en producten, afhankelijk van het land waarin zij wonen.

Hogere prijs

Door geo-blocking betalen consumenten die iets bestellen dat wordt aangeboden in een land waar ze niet wonen, bijvoorbeeld een hogere prijs dan consumenten die wel in dat land wonen. Of consumenten kunnen online content, zoals films of sportevenementen, niet bekijken als ze in een ander land gevestigd zijn dan de eigenaar van de website die de content aanbiedt. Hierdoor kunnen consumenten niet profiteren van de voordelen van de interne markt van de Europese Unie. BEUC dringt er bij de Europese Commissie op aan om deze discriminerende praktijken te stoppen.

