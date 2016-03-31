Oproep aan Tweede Kamer: dicht hiaten in zelfregulering kindermarketing

Gepubliceerd op:31 maart 2016
Nu worden kinderen nog altijd blootgesteld aan kinderreclame voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.
De alliantie vraagt met name aandacht voor 2 grote tekortkomingen in de huidige zelfreguleringsregels:
Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is enorm inconsequent dat de levensmiddelenindustrie zichzelf beperkingen oplegt voor reclames op televisie, maar dat fabrikanten vervolgens wel allerlei idolen mogen inzetten op verpakkingen om hun producten aan te prijzen. Blijkbaar is de industrie niet écht bereid om kindermarketing aan banden te leggen, daarom vragen wij de politiek om in te grijpen.'
Het overgrote deel van de kindermarketing voor voedingsmiddelen is voor ongezond eten en drinken, wat bijdraagt aan een dikmakende omgeving. Naast de hiaten in de regels, blijkt ook dat fabrikanten zich veelal niet aan de eigen regels houden. In september 2015 zijn, na een klacht van Foodwatch, 12 fabrikanten op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de vernieuwde zelfreguleringsregels hielden van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.
De 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding' is in februari 2015 opgericht en bestaat uit:
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