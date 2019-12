Oproep aan Tweede Kamer: dicht hiaten in zelfregulering kindermarketing

Nieuws|In aanloop naar het Algemeen Overleg Preventie op 31 maart roept de 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding' de Tweede Kamer op om de gaten in de huidige regels voor kindermarketing te dichten.

Nu worden kinderen nog altijd blootgesteld aan kinderreclame voor bijvoorbeeld frisdrank, chips, koekjes en ijs.

Tekortkomingen

De alliantie vraagt met name aandacht voor 2 grote tekortkomingen in de huidige zelfreguleringsregels:

De voedingskundige criteria die de levensmiddelenindustrie heeft geformuleerd, zijn veel te ruim. Daardoor kunnen fabrikanten nog steeds reclame maken voor ongezonde producten. De levensmiddelenindustrie maakt uitzonderingen op de definitie van reclame van de Nederlandse Reclame Code (artikel 1), waardoor zij ruimte creëert voor reclame op bijvoorbeeld verpakkingen.

Inconsequent

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is enorm inconsequent dat de levensmiddelenindustrie zichzelf beperkingen oplegt voor reclames op televisie, maar dat fabrikanten vervolgens wel allerlei idolen mogen inzetten op verpakkingen om hun producten aan te prijzen. Blijkbaar is de industrie niet écht bereid om kindermarketing aan banden te leggen, daarom vragen wij de politiek om in te grijpen.'

Het overgrote deel van de kindermarketing voor voedingsmiddelen is voor ongezond eten en drinken, wat bijdraagt aan een dikmakende omgeving. Naast de hiaten in de regels, blijkt ook dat fabrikanten zich veelal niet aan de eigen regels houden. In september 2015 zijn, na een klacht van Foodwatch, 12 fabrikanten op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de vernieuwde zelfreguleringsregels hielden van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen.

Over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

De 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding' is in februari 2015 opgericht en bestaat uit:

AJN Jeugdgezondheidszorg Nederland

Consumentenbond

Diabetes Fonds

Foodwatch Nederland

Gemeente Amsterdam

GGD Amsterdam

Nederlandse Hartstichting

Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas

Obesitas Vereniging

Ouders van Waarde

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel

Universiteit Maastricht

Vrije Universiteit



