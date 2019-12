Pratende pop Cayla slecht beveiligd - update 8 december 2016

De Noorse Consumentenbond Forbrukerrådet constateerde nog meer problemen. De pop kan vragen beantwoorden en daarom wordt alles wat kinderen tegen de pop zeggen, doorgestuurd naar het bedrijf ‘Nuance Communications’, dat gespecialiseerd is in spraakherkenning. Maar dit bedrijf zegt in zijn algemene voorwaarden de informatie te mogen delen met derde partijen, voor allerlei doelen.

Ook zitten in het speelgoed voorgeprogrammeerde zinnen die commerciële producten aanbevelen. Cayla praat bijvoorbeeld graag over Disney films; de app-maker heeft een commerciële band met Disney.

Intertoys en Bart Smit

De Noren deden onderzoek naar de gebruiks- en privacyvoorwaarden en de digitale veiligheid van Hello Barbie, My Friend Cayla en i-Que Intelligent Robot. Van deze 3 wordt alleen Cayla in Nederland verkocht, door Intertoys en Bart Smit. De pop is niet meer op voorraad, maar consumenten kunnen volgens de website de pop nog wel bestellen, met korting.

Toezichthouders geïnformeerd

De Consumentenbond heeft Blokker Holding (de eigenaar van Bart Smit en Intertoys) gevraagd om de pop uit het assortiment te halen en daarnaast geld terug te geven aan consumenten die vanwege de afluisterproblemen de pop willen terugbrengen naar de winkel.

Daarnaast heeft de Consumentenbond de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geïnformeerd over de tekortkomingen van My Friend Cayla.

Bekijk:

Bron: Het nieuwsbericht (in het Engels) van de Noorse Consumentenbond

Update 8 december 2016

Blokker Holding, de eigenaar van Bart Smit en Intertoys, heeft aan de Consumentenbond laten weten dat ze de leverancier van My Friend Cayla om opheldering en mogelijke privacy oplossingen hebben gevraagd. Uit voorzorg hebben Bart Smit en Intertoys het artikel in de tussentijd uit de schappen gehaald. Klanten die reeds in het bezit zijn van de pop en zich niet langer comfortabel voelen bij het gebruik ervan, kunnen de pop terug brengen en krijgen dan het aankoopbedrag terug.