Reguliere supermarkten verslaan bio-winkels op prijs

Nieuws|Consumenten zijn voor biologische producten in een reguliere supermarkt voordeliger uit dan in een natuurvoedingswinkel. Het prijsverschil kan oplopen tot 36%.

Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Supermarktketen Dirk is voor biologische producten over de gehele linie het goedkoopst, op de voet gevolgd door Deka, Hoogvliet en Jumbo. Natuurvoedingswinkel Estafette is het duurst.

De Consumentenbond peilde de prijzen van 150 vergelijkbare producten bij 8 supermarkten en 4 biologische winkels. Een identiek gevuld mandje met biologische dagelijkse boodschappen als kipfilet, melk, koffie, appelsap en spaghetti kost bij Dirk €26,60 en bij Albert Heijn €29,68. De biologische supermarkt Ekoplaza vraagt hier €33,45 voor en de biologische eetwinkel Estafette zelfs €38,40.



Opvallend is dat het prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch erg afhangt van het soort product. Zo is een biologische kip al snel 3 keer zo duur als een niet-biologische, maar is er nauwelijks prijsverschil tussen biologische en gewone melk.

Uitgebreid assortiment

Estafette zegt in een reactie ook kwaliteit, smaak, manier van produceren en een eerlijke beloning voor de boer belangrijk te vinden. Volgens EkoPlaza is hun biologisch aanbod niet te vergelijken met dat uit de reguliere supermarkt omdat veel producten een andere samenstelling hebben. Ook wijzen zij op hun brede assortiment. Het verschil in assortiment is inderdaad groot tussen reguliere supermarkten en natuurvoedingswinkels, hoewel het aanbod in de 'normale' supermarkten stijgt. Consumenten hebben de minste keuze bij Dirk, Deka, Emte en Spar (300 tot 350 producten), de andere supermarktketens bieden tussen de 1100 en 1400 biologische producten aan. De Consumentenbond heeft in dit onderzoek de kwaliteit van de biologische producten buiten beschouwing gelaten.

Lees meer over deze prijspeiling van biologische producten.

Het onderzoek is te lezen in de Consumentengids van juli 2016.