RKZ openbaart ziekenhuistarieven

De tarieven die het RKZ heeft gedeeld zijn de behandelcodes en prijzen (DBC’s) tot €885 die met verzekeraars zijn afgesproken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Daarmee is de lijst nog niet compleet maar het goede begin is er. Met deze lijst in de hand (en de zorgcode van de behandeling) kunnen consumenten die het RKZ bezoeken van tevoren zien wat voor hun behandeling gerekend wordt.’

Publicatie volgt

Het Rode Kruis Ziekenhuis en de Consumentenbond hebben afgesproken dat de tarieven zo snel mogelijk worden gepubliceerd. De Consumentenbond wil dit op een manier doen zodat consumenten ook echt ‘makkelijk’ hun weg kunnen vinden. Tegelijk met het publiceren van de tarieven van het RKZ wil de Consumentenbond ook de ruim 900 door consumenten gedeelde tarieven bekend maken.

Campagne #watkostmijnzorg

De campagne ‘wat kost mijn zorg’ startte in juli 2016. Combée: ‘Met meerdere oproepen aan verzekeraars en ziekenhuizen hebben wij duidelijk gemaakt dat wij willen dat zij hun gecontracteerde tarieven openbaar maken. Het antwoord van het Rode Kruis Ziekenhuis is hier een mooi resultaat van. Eerder al publiceerde CZ haar tarieven. Wij zetten deze actie voorlopig voort, want ondanks dat we stappen zetten, zijn we er natuurlijk nog lang niet.’