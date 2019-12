Shell en BP belonen trouwe tankers het meest

Consumenten die Air Miles (Shell) of FreeBees (BP) sparen, krijgen als ze €1000 besteden bij de tankstations, korting op uitjes of producten ter waarde van ruim €6. Consumenten die voor €1000 tanken bij Total, verdienen daarmee 633 punten, maar kunnen daarmee nog niets. Het goedkoopste artikel bij Total kost 720 punten. De waarde van spaarpunten varieert per brandstofketen maar één cent per punt is gangbaar. Avia heeft de Consumentenbond laten weten dat bij hun nieuwe spaarsysteem (dat waarschijnlijk eind september start) de spaarpunten €0,05 waard zijn. Bij Avia levert voor €1000 tanken dan €50 aan korting op producten of uitjes op.

Ervaringen

De Consumentenbond vroeg ook ruim 6400 panelleden naar hun tankgewoontes. Ruim de helft van de ondervraagden tankt altijd bij hetzelfde tankstation (of dezelfde keten).

Omrijden om punten te sparen, gebeurt nauwelijks maar bijna een kwart stelt wel eens een tankbeurt uit om punten te bemachtigen. Bij de panelleden is de Air Miles-kaart veruit het populairste. Een groot deel van de consumenten heeft veel liever direct korting dan een spaarpuntensysteem, maar zegt dat niet meedoen voelt alsof ze geld laten liggen. Bijna de helft van de panelleden heeft dan ook minimaal één spaarkaart van een tankstation op zak.

Het volledige artikel (pdf voor leden) staat in de Consumentengids van september 2016.