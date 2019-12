Slim parkeren bij luchthavens scheelt tientallen euro's

De parkeertarieven op luchthavens zijn schrikbarend hoog. Parkeren op Schiphol op loopafstand van de incheckbalies kost €33,50 per dag. Reizigers kunnen echter veel geld besparen als ze ervoor kiezen te parkeren in plaatsen rondom het vliegveld. In Diemen, Nieuw-Vennep en Zaandam, zijn gratis P+R-terreinen. Vanaf daar rijden treinen of bussen in ongeveer 20 minuten naar de luchthaven. Ook consumenten die vanaf Eindhoven Airport vliegen kunnen beter iets verder kijken; in het nabijgelegen dorp Best zijn een P+R- en een langparkeerterrein, beide gratis en bewaakt. Wie vanaf Rotterdam vliegt, parkeert relatief goedkoop op de luchthaven zelf, maar op P+R Meijersplein net achter de luchthaven is het gratis.

Park, sleep & fly

Een verrassende besparingsoptie zijn de 'park, sleep & fly arrangementen' die hotels op en rondom vliegvelden bieden. Voor wie 14 dagen of langer op reis gaat is een hotel met parkeerplaats nabij Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport vaak goedkoper dan de reguliere parkeertarieven van de luchthaven. Een overnachting in het Bastion Hotel Hoofddorp plus 21 dagen parkeren kost bijvoorbeeld slechts €82*.



De Consumentenbond onderzocht de tarieven en parkeeropties rondom de luchthavens Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf, Brussel en Charleroi. Het volledige onderzoek staat in de Reisgids van maart 2016.



*peildatum januari 2016

