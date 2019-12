Sport- en dieet-apps ongezond voor privacy

De Consumentenbond vindt dat deze app-aanbieders hun privacyvoorwaarden consumentvriendelijker moeten maken.

Toegang tot gegevens

Runkeeper en MyFitnessPal geven de GPS-positie van de gebruiker door, zelfs als de app niet actief is. Endomondo deelt gegevens (leeftijd, geslacht en sportprestaties) met Google en andere 'advertentiepartners'. Ook Lifesum en MyFitnessPal spelen allerlei gegevens door aan derde partijen die niets met de app te maken hebben. Endomondo, Lifesum, MyFitnessPal en Runkeeper vragen bovendien toegang tot gegevens die niet nodig zijn voor de dienst. Strava lijkt wat beter om te gaan met de privacy van de gebruiker: de app vraagt als enige bij de installatie geen overdreven toegangsrechten tot de diverse gegevens op de telefoon en Strava belooft dat derde partijen de informatie alleen mogen gebruiken voor het doel van de app.

[Versie 2, d.d. 8 maart 2016]

Privacyvoorwaarden

De Noorse consumentenorganisatie onderzocht de privacyvoorwaarden van 5 populaire health-apps voor Android en iOS: 3 sport-apps (Endomondo, Runkeeper en Strava) en 2 dieet-apps (Lifesum en MyFitnessPal). De voorwaarden zijn lang en vaak onleesbaar, waarbij MyFitnessPal de kroon spant. De app heeft ruim 9000 woorden nodig om zijn privacybeleid uit te leggen en is erg vaag over wat er exact gebeurt met gegevens: 83 keer staat er 'kan' of 'mag' in de voorwaarden. Strava en Runkeeper kunnen bovendien de voorwaarden aanpassen zonder gebruikers daarover te informeren.

Under Armour, het bedrijf achter Endomondo en MyFitnessPal, heeft de privacyvoorwaarden van deze apps onlangs aangepast. Deze bevatten nog steeds vage bewoordingen en de Noorse consumentenorganisatie zal daarom een nieuwe analyse uitvoeren.

