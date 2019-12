Stap vooruit in aanpak kindermarketing

Nieuws|De Alliantie 'Stop kindermarketing ongezonde voeding' is blij met het besluit van PLUS supermarkten om te stoppen met kindermarketing op het meest ongezonde deel van hun huismerkproducten, zoals ijsjes en koekjes.

De Consumentenbond en partners in de alliantie roepen andere bedrijven op om ook stappen te zetten tegen kindermarketing van ongezonde voeding.

Goed voorbeeld

Afgelopen week maakte PLUS supermarkten bekend dat de supermarkt stopt met het plaatsen van 'kindermarketingelementen zoals vrolijke figuurtjes en kinderlijke letters op de verpakking van minder gezonde PLUS Huismerkproducten'. Alhoewel PLUS supermarkten en de Alliantie niet geheel dezelfde voedingscriteria hanteren voor gezonde voeding, juicht de Alliantie het besluit van de supermarkt toe. Het is een stap in de goede richting op weg naar een gezond voedingspatroon voor kinderen. De Alliantie merkt een beweging de goede kant op en roept supermarkten èn de voedingsindustrie op het voorbeeld van PLUS te volgen.

Alliantie

De Alliantie 'Stop kindermarketing ongezonde voeding' maakt zich hard voor het recht van ieder kind om op te groeien in een gezonde omgeving. De Alliantie vindt het onacceptabel dat de populariteit van een merk, kinderidool of tekenfilmfiguur commercieel wordt geëxploiteerd om kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde voedingsmiddelen als frisdrank, chips, koekjes en ijs.

Lees meer over de Actie Kindermarketing