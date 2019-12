Tinder-schendt-privacy-gebruikers

Tinder stuurt bovendien allerlei persoonlijke gegevens uit Facebook-accounts door naar derden.

Consumenten die de Tinder-app willen gebruiken, moeten tijdens het installeren hun account koppelen aan Facebook. Tinder vist vervolgens e-mailadres, profielnaam, vriendenlijst, geboortedatum, geslacht, arbeidsverleden, seksuele voorkeur, foto's, video's en vind-ik-leuks uit Facebook en behoudt zich het recht voor deze gegevens door te sturen aan derden zoals adverteerders en handelaren in persoonsgegevens. Ook flirtgedrag in de datingapp zelf stuurt Tinder door.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In de algemene voorwaarden van Tinder geven gebruikers Tinder feitelijk toestemming om voor eeuwig van alles te doen met hun persoonlijke gegevens, zoals chats, foto's en video's. Dit is extra kwalijk omdat kinderen vanaf 13 jaar al gebruik kunnen maken van Tinder en gebruikers hun Tinder-account niet kunnen verwijderen.* Bovendien kan Tinder zijn privacyvoorwaarden aanpassen zonder gebruikers daarover te informeren.' De Consumentenbond heeft de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en bestudeert verder hoe het Tinder kan aanspreken.

*Update: gebruikers kunnen hun Tinder-account wel verwijderen, maar Tinder geeft niet duidelijk aan of bij het verwijderen van het account ook de gegevens worden verwijderd.



Consumenten die recente ervaringen hebben dat er 'slordig' is omgesprongen met hun gegevens door een bedrijf kunnen die privacyschending melden op onze community.