Verwarrende portiegroottes op verpakkingen

De Consumentenbond wil dat óf alle portievermeldingen verdwijnen óf dat er 1 richtlijn komt waar alle fabrikanten zich aan houden.

Verpakking

Fabrikanten mogen zelf bepalen of ze de voedingswaarde per portie op de verpakking vermelden en hoe groot zo'n portie is. Een Twix bevat 2 repen, maar op de verpakking staat dat 1 reep een portie is. In een pakje Sultana's zitten 3 biscuits, maar een portie is bij Sultana 1 koekje, terwijl Jumbo bij soortgelijke fruitbiscuits alle 3 de koekjes als 1 portie beschouwt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten storen zich aan de chaos van portievermeldingen. Ook vinden ze bij sommige producten een portievermelding onrealistisch, zoals bij chips. Volgens de verpakking is een portie een handje vol, terwijl in werkelijkheid al snel de hele verpakking leeg gaat.'

Enquête

De Consumentenbond vroeg een panel van ruim 2800 consumenten wat zij als een portie beschouwen. De meningen hierover liepen sterk uiteen. Sommige consumenten vinden 1 visstick een portie, terwijl anderen 3 of 5 stuks als een portie zien. Tweederde van de panelleden checkt de voedingswaarde per portie. Consumenten die producten met elkaar willen vergelijken, kunnen het best naar de voedingswaarde per 100 gram kijken. Dit moet verplicht op alle verpakkingen staan. Het volledige artikel over portiegroottes (pdf, alleen voor leden) staat in de Consumentengids van maart 2016.