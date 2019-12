Verzekeraars straffen te hard bij late betaling

Nieuws|Verzekeraars schakelen bij een gemiste betalingstermijn vaak geen incassobureau in maar gaan meteen over tot ingrijpendere middelen. De Consumentenbond vindt dat verzekeraars, net als andere bedrijven, eerst een incassoprocedure zouden moeten starten voordat ze de dekking schorsen of de polis beëindigen.

Het schorsen van de dekking of beëindigen van de polis door verzekeraars is een te zwaar middel om direct in te zetten. De Consumentenbond ontvangt jaarlijks tientallen meldingen van mensen die werden geroyeerd, terwijl ze zich niet bewust waren van een betalingsachterstand. Zij kwamen in grote problemen door een foutje met de post, een gewijzigd rekeningnummer of een mislukte incasso. Bij een schorsing zijn consumenten niet meer verzekerd, terwijl de verzekeringsovereenkomst (en daarmee de betalingsverplichting) doorloopt. Een schade in de schorsingsperiode komt voor eigen rekening.

Dekking opgeschort

Verzekerden krijgen vaak 44 dagen de tijd om een betalingsachterstand weg te werken. Verzekeraars heffen een schorsing op nadat alle achterstallige bedragen zijn voldaan, maar nooit met terugwerkende kracht. Voor consumenten is het onbegrijpelijk dat ze uiteindelijk wel voor de hele periode moeten betalen, maar niet voor de hele periode verzekerd zijn. Als een dekking is opgeschort en de achterstallige bedragen worden niet voldaan, volgt royement. De verzekeraar meldt dit in het Centraal Informatie Systeem (CIS), een databank die verzekeraars raadplegen bij nieuwe aanvragen. Consumenten die hierin staan geregistreerd komen zeer moeilijk aan een nieuwe schadeverzekering.

