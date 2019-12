Voordeelinkoop.eu-en-Consumenten-Voordeel-schrijven-onterecht-geld-af

Nieuws|Consumenten bij wie ongevraagd geld van de rekening is afgeschreven door Voordeelinkoop.eu of Consumenten Voordeel Nederland hoeven dit bedrag niet te betalen, zij kunnen het bedrag storneren. De overeenkomst is ongeldig en de afschrijvingen zijn onrechtmatig.

Bij de Consumentenbond zijn tientallen klachten binnengekomen over Voordeelinkoop.eu en Consumenten Voordeel Nederland. Consumenten worden door deze bedrijven telefonisch benaderd met een het aanbod voor een soort kortingsprogramma dat 2 weken uitgeprobeerd kan worden. Als er niet tijdig wordt opgezegd wordt het 'abonnementsgeld' van €95 of €99 automatisch afgeschreven. Er is echter geen sprake van een geldige overeenkomst, omdat er niet om een schriftelijke bevestiging is gevraagd, wat in dit geval vereist is. Ook is de automatische incasso onrechtmatig, omdat daar geen toestemming voor is gegeven.

Niet laten intimideren

Consumenten kunnen de ten onrechte afgeschreven bedragen storneren. Binnen 56 dagen nadat het bedrag is afgeschreven, kan dat via internetbankieren. Daarna kan storneren tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). De Consumentenbond raadt consumenten die hebben gestorneerd aan om zich niet te laten intimideren door de dreiging met een incassoprocedure. Omdat het om een onrechtmatige overeenkomst en afschrijving gaat, is er geen enkele betalingsverplichting.

