icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Webinar zorgverzekeringen voor tips en wetenswaardigheden

Nieuws
|
Jaarlijks krijgen consumenten de laatste zes weken van het jaar de tijd om te bepalen of zij nog de juiste zorgverzekering hebben voor het volgende jaar. Dit jaar houdt de Consumentenbond voor het eerste samen met De Financiële Telegraaf een webinar over de keuzes en tips. Geïnteresseerden kunnen maandag 19 december van 20:00 tot 21:00 uur online meekijken en vragen stellen.

Gepubliceerd op:15 december 2016

webseminar zorg

Verzekerden die tevreden zijn over hun huidige verzekeraar en polis willen misschien helemaal niet overstappen. Maar weet je zeker dat er geen veranderingen in de polis zijn gemaakt? Wanneer sluit je een nieuwe verzekering af of stap je over? En wat kies je dan? De inhoud van een basisverzekering is wettelijk vastgesteld en dus voor bijna alle zorgverzekeraars gelijk. Het verschil zit  met name in de hoogte van de premie en in keuzevrijheid van zorgverleners. Maar waar moet je nog meer rekening mee houden? In het webinar helpen de Consumentenbond en DFT consumenten graag op weg.

Aanmelden

Deelnemen aan het webinar is gratis. Inschrijven kan op de website van onlineseminar.

Webinar: De beste zorg voor jou

Datum: Maandag 19 december 2016

Tijd: 20.00 tot 21.00 uur