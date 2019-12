Webinar zorgverzekeringen voor tips en wetenswaardigheden

Verzekerden die tevreden zijn over hun huidige verzekeraar en polis willen misschien helemaal niet overstappen. Maar weet je zeker dat er geen veranderingen in de polis zijn gemaakt? Wanneer sluit je een nieuwe verzekering af of stap je over? En wat kies je dan? De inhoud van een basisverzekering is wettelijk vastgesteld en dus voor bijna alle zorgverzekeraars gelijk. Het verschil zit met name in de hoogte van de premie en in keuzevrijheid van zorgverleners. Maar waar moet je nog meer rekening mee houden? In het webinar helpen de Consumentenbond en DFT consumenten graag op weg.

Deelnemen aan het webinar is gratis. Inschrijven kan op de website van onlineseminar .

Webinar: De beste zorg voor jou

Datum: Maandag 19 december 2016

Tijd: 20.00 tot 21.00 uur