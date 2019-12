Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijke oorzaak van antibioticaresistentie. De Consumentenbond strijdt al jaren voor maatregelen die het overmatige antibioticagebruik in de veehouderij aan banden leggen. Op 15 maart, Wereldconsumentendag, richt CI zich op de grootste fastfoodketens: McDonalds, Subway en Kentucky Fried Chicken (KFC). Deze ketens behoren internationaal bij de belangrijkste afnemers van vlees en hebben tienduizenden vestigingen in meer dan honderd landen, maar uit onderzoek van CI blijkt dat de ketens in bijna geen enkel land beleid hebben om het antibioticagebruik in de veehouderij afdoende terug te dringen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zullen er, als het zo doorgaat, in 2050 in Europa ieder jaar 390.000 extra doden vallen omdat de antibiotica niet meer werken. Voor Azië zijn de verwachtingen zelfs 4,7 miljoen doden per jaar en voor Afrika 4,15 miljoen. Dat zijn schokkende cijfers en daarom roepen we op Wereldconsumentendag wereldwijd de grote fastfoodketens op om hun verantwoordelijkheid te nemen.'

Amanda Long, director general van CI: 'De inspanningen van KFC zijn slechts symbolisch en die van McDonald's en Subway moeten veel verder gaan. Als wereldwijde merken zijn deze ketens in een sterke positie om de standaard voor hun sector wereldwijd omhoog te krijgen en het gebruik van antibiotica in de veehouderij te beperken. Zo wordt sneller effect bereikt dan alleen met wetgeving.'

Resistentie

Door overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica, worden bacteriën resistent, waardoor de antibiotica niet meer werken. Steeds meer bacteriën zijn resistent tegen antibiotica, terwijl antibiotica erg belangrijk zijn als geneesmiddel tegen infecties. Een van de oorzaken van het ontstaan van resistentie is een te royaal en verkeerd gebruik van antibiotica in de veehouderij, waardoor de resistente bacteriën in het vlees terecht kunnen komen.

Stappen in Europa

In Nederland zijn er afgelopen jaren veel maatregelen genomen waardoor het antibioticagebruik in de veehouderij substantieel is teruggedrongen. Maar volgens schattingen van de WHO vallen er alleen in Europa nu al 25.000 slachtoffers per jaar omdat de beschikbare middelen niet meer werken tegen de infectie die zij moeten bestrijden. Donderdag 10 maart is er in het Europees Parlement een belangrijk rapport aangenomen dat pleit voor scherpere regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. De Consumentenbond en BEUC, de Europese koepelorganisatie, hebben aangedrongen op het aannemen van dit rapport.

