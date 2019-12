Wetsvoorstel faillissement verzekeraars moet van tafel

Nieuws|De ‘Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars’ die in de maak is bij het ministerie van Financiën, benadeelt verzekerden. Het wetsvoorstel dat verzekeraars helpt bij een dreigend faillissement moet volgens de Consumentenbond daarom in de prullenbak.