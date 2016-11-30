Wetsvoorstel faillissement verzekeraars moet van tafel

Als de wet wordt aangenomen, betalen verzekerden zelf mee aan de redding van hun verzekeraar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘In het wetsvoorstel krijgen verzekeringspolishouders in een noodsituatie dezelfde positie als aandeelhouders. Normale klanten worden opeens investeerders van een verzekeraar.’

Voor de Consumentenbond is die situatie niet alleen onwenselijk maar zorgt het ook voor rechtsongelijkheid tussen klanten van verzekeraars en banken. Bankklanten hebben bij een failliet van een bank de zekerheid van het depositogarantiestelsel van maximaal €100.000 per rekeninghouder. Klanten van verzekeraars hebben die beschermende buffer niet.

Bail-in

Veel EU-landen discussiëren nog over plannen voor het redden van wankelende verzekeraars. In 2008 moesten de Verenigde Staten en Europese overheden banken en verzekeraars redden van de ondergang. In Nederland gebeurde dit bijvoorbeeld bij Aegon. Overheden verstrekten de noodhulp met belastinggeld.

Deze redding van buitenaf (bail-out) leidde tot overheidsschulden die via hoge rentelasten gefinancierd moesten worden. Door het wetsvoorstel wordt een ‘bail-in’ mogelijk. De financiële instelling wordt dan juist van binnenuit gered. Aandeel- en obligatiehouders worden verplicht aandelen bij te kopen of anders akkoord te gaan met een afwaardering van hun belang, omdat er andere aandeelhouders toetreden.