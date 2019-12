Zorgen over samenwerking Ziggo-Vodafone

Nieuws|In een brief aan de Europese Commissie heeft de Consumentenbond zijn visie rondom de samenwerking van Ziggo en Vodafone uiteengezet. De Consumentenbond vreest dat er op de lange termijn te weinig concurrentie op de telecommarkt overblijft.

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de toenemende concentraties in de telecommarkt in Nederland. De samenwerking van Liberty Global (het moederbedrijf van Ziggo) en Vodafone betekent dat de mobiele en vaste telecommarkt een duopolie wordt van Ziggo/Vodafone en KPN. Als Vodafone als onafhankelijke derde speler wegvalt, zijn er maar 2 partijen met een eigen vast en mobiel netwerk.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In het verleden heeft Vodafone geprobeerd toegang te krijgen tot het kabelnetwerk van Ziggo met het argument dat er te weinig keuzevrijheid was voor consumenten en dat een derde partij hard nodig was. Door het aanbieden van diensten op het kabel- en glasvezelnetwerk van andere partijen zorgden zij voor meer concurrentie, maar deze samenwerkingsplannen gaan ten koste van concurrentie en de keuzevrijheid van consumenten.'

Echte keuze

De Consumentenbond vraagt de Europese Commissie om heel kritisch te kijken naar de samenwerking en waar nodig voorwaarden te stellen om de concurrentie in Nederland op de lange termijn te borgen. De Consumentenbond pleit al jaren voor het openstellen van de vaste netwerken zodat deze toegankelijk zijn voor andere partijen. Dan zullen aanbieders met elkaar concurreren op prijs en kwaliteit, en krijgen consumenten échte keuze.

Zie ook de brief aan de Europese Commissie.

Steun de campagne 'Meer keuze snel internet!'