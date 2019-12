Zorgverzekeringskaart verbetert inzicht polisvoorwaarden

Nieuws|De introductie van de zorgverzekeringskaart door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een goede start voor beter inzicht in de polisvoorwaarden. De Consumentenbond heeft nog wel kritische kanttekeningen bij de compleetheid ervan.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is heel positief dat ZN voortvarend het idee van het ‘polisprofiel’ dat wij met de Patiëntenfederatie Nederland bedachten, heeft opgepakt en daarvan een zorgverzekeringskaart voor de basisverzekering heeft gemaakt dat in het komende overstapseizoen al gebruikt kan worden.’

De Consumentenbond heeft wel een paar kanttekeningen. Combée : ‘Ons doel was om de belangrijkste elementen van zorgverzekeringen in één oogopslag te kunnen zien én te kunnen vergelijken met een andere polis. Met name om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Daarom vinden wij het bijvoorbeeld jammer dat informatie over mogelijke zorgplafonds en het actuele percentage gecontracteerde ziekenhuizen ontbreekt.’

Het idee van Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond is samengevoegd met de uitgangspunten van de verzekeringskaarten van het Verbond van Verzekeraars. De uitwerking van de Zorgverzekeringskaart (klik op de afbeelding voor een vergroting), is een product van Zorgverzekeraars Nederland. Alle zorgverzekeraars zeggen mee te doen aan de toezending naar hun verzekerden.

Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland willen onderzoek naar het gebruik(sgemak) van de zorgverzekeringskaart voor consumenten. Zo kunnen de organisaties zien of de kaart echt een bijdrage levert aan het vergelijken van polissen en het snel en ‘in één oogopslag’ zien van belangrijke elementen van polissen.