Zoutreductie door industrie blijft achter

Nieuws|De geconstateerde daling in zoutgehalte tussen 2011 en 2013 lijkt zich niet voort te zetten in 2014 en 2015, blijkt uit onderzoek van Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Dit meldt het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer, op basis van nieuw onderzoek van de NVWA. De Nierstichting, Nederlandse Hypertensievereniging, de Hartstichting en de Consumentenbond herhalen daarom hun pleidooi voor versteviging van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Uit de monitoring van de NVWA blijkt dat er de afgelopen 4 jaar een bescheiden zoutreductie van 6,8% is behaald. Die reductie is echter vrijwel geheel bereikt vóór 2014, dus voordat het Akkoord Verbetering Productsamenstelling is gesloten. Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling moet leiden tot minder zout, verzadigd vet en suikers in bewerkte voedingsmiddelen en is ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Niet serieus

De NVWA constateert ook een toename van het zoutgehalte in de categorie sauzen en conserven. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: 'Het is opmerkelijk dat de industrie op basis van het NVWA-rapport zegt dat gemaakte afspraken in het akkoord worden nagekomen, terwijl uit de monitoring juist blijkt dat de zoutreductie nauwelijks nog doorzet sinds het akkoord in werking is getreden.' De Nierstichting, Nederlandse Hypertensievereniging, de Hartstichting en de Consumentenbond staan positief tegenover het akkoord, met een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) die de plannen van de verschillende levensmiddelensectoren toetst. Maar de stuurgroep van het akkoord (voornamelijk vertegenwoordigers van de sector) lijkt de adviezen van de WAC niet serieus te nemen. De Wetenschappelijke Adviescommissie is niet onder de indruk van de plannen die de stuurgroep tot nu toe heeft ingediend, voor onder andere de vleeswaren-, de soepen- en de sauzensector en de stuurgroep negeert vervolgens de adviezen voor verbetering.

Onafhankelijker

De maatschappelijke organisaties vinden dat de stuurgroep onafhankelijker moet zijn, dat er meer waarborgen moeten komen, dat de plannen ambitieus zijn, dat alle bedrijven meedoen én dat er sancties moeten komen voor bedrijven die niet aan de maatstaven voldoen. Uiteindelijk blijkt keer op keer dat slechts enkele sectoren - zoals brood en 'enkelvoudige' groenteconserven - serieus stappen met zoutreductie hebben gezet. Bij de succesvolle zoutreductie in brood kwam dit bovendien door wettelijke regels op initiatief van de branche zelf.

Bijna iedereen eet te veel zout

Nederlanders krijgen per dag gemiddeld 9 gram zout binnen, maar 6 gram is de maximale hoeveelheid aanbevolen door de Gezondheidsraad. Te veel zout verhoogt de bloeddruk en daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien kan te veel zout zorgen voor nierschade. Bijna iedereen (85%) eet te veel zout. Zo'n 80 procent van het zout dat consumenten eten, zit in bewerkte voedingsmiddelen.

Meer over zout: