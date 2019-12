Alliantie genomineerd voor Kinderrechten Award

Nieuws|De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is genomineerd voor de Kinderrechten Award 2017. Dit maakte Adriana van Dooijeweert, president van het College voor de Rechten van de Mens, woensdag 29 maart bekend tijdens de Kinderconferentie in Middelburg. Dit jaar wordt deze nieuwe tweejaarlijkse prijs uitgereikt aan partijen die zich inzetten voor de rechten van het kind op het gebied van gezonde en eerlijke voeding.

De Alliantie vindt het een grote eer om als jonge coalitie in aanmerking te komen voor deze nominatie. Hiermee wordt het belang van een ban op kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen nogmaals benadrukt. Hier zet de Alliantie zich dagelijks voor in en de nominatie steunt de Alliantie in die strijd. De Consumentenbond maakt sinds de oprichting deel uit van de Alliantie.

Naast de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, zijn ook Jongeren op Gezond Gewicht en Stichting Kinderen van de Voedselbank genomineerd. De uitreiking van de Kinderrechten award 2017 zal plaatsvinden op 3 oktober tijdens een bijeenkomst van de Raad van Europa in Middelburg.

Over de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit AJN Jeugdartsen Nederland, de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, de GGD Amsterdam, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Obesitas Vereniging, Ouders van Waarde, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit.