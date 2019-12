Apparaat huren schrikbarend duur

Hoewel de maandbedragen soms niet heel hoog klinken, zijn consumenten al snel aanzienlijk meer kwijt dan wanneer het apparaat was gekocht. Bij Skala is een Zanussi-wasmachine te huur voor €299 per jaar, voor minimaal vijf jaar, terwijl de nieuwprijs €300 is. Bij Witgoedhuren kost elf jaar een Zanussi-wasdroger huren €3000 terwijl de nieuwprijs € 450 is. De Consumentenbond constateerde ook grote prijsverschillen tussen aanbieders onderling. Zo kost bij Bundles een Miele wasmachine €336euro per jaar*, bij Dixons €468 en EP:Lease rekent €527.

Service

De Consumentenbond onderzocht het aanbod, de prijzen en de voorwaarden van de verhuurders. Als het apparaat kapot is wordt het gratis gerepareerd, als de gebruiker tenminste volgens de instructies van de verhuurder is omgegaan met het apparaat en het defect op tijd meldt. De maandbedragen hangen af van het apparaat, de contractduur en -vorm. Hoe korter de huurperiode, hoe duurder. De maandbedragen lopen uiteen van €12 tot meer dan €50 per maand. Een jaar huren kost daardoor al snel honderden euro’s, nog los van de eenmalige kosten die sommige leveranciers berekenen.

Het volledige artikel met het onderzoek staat in de Consumentengids van maart (pdf).

* dit geldt voor het eerste jaar en bestaat uit de huurprijs van €247 en de eenmalige kosten van €89. In de volgende jaren betaal je €247 per jaar.