Betaal niet voor ongewenst Oddie-abonnement

Nieuws|Bij de Consumentenbond komen klachten binnen over Oddie.nl dat telefonisch cashback-abonnementen aanbiedt voor €99 per jaar. Het bedrijf accepteert geen annuleringen en eist ten onrechte betaling. De Consumentenbond adviseert om niet te betalen.

Oddie.nl biedt telefonisch een abonnement aan waarmee men kortingspercentages op bepaalde aankopen krijgt. Veel consumenten klagen dat ze niet goed begrepen wat de dienst inhield, of dat ze de ‘welkomstmail’ van het bedrijf, waarin ze hoopten meer informatie te lezen, nooit hebben ontvangen. Wanneer consumenten het abonnement willen annuleren, beweert Oddie.nl dat dit niet kan.

Volgens de Consumentenbond is die bewering onzin. De overeenkomsten zijn namelijk ongeldig, omdat Oddie.nl geen handtekening van de consumenten heeft. Dat is bij telefonische verkoop van een dienst wettelijk verplicht. De Consumentenbond raadt gedupeerden aan in geen geval te betalen, ook niet onder druk. Ervaring leert dat het heel lastig is achteraf het geld weer terug te krijgen.

Gemengde overeenkomst

Oddie.nl vertelt consumenten dat een handtekening niet vereist is, omdat ze niet enkel een dienst verkopen, maar het om een gemengde overeenkomst zou gaan. Het bedrijf levert naast de dienst (het abonnement) namelijk ook een product: de klant ontvangt na betaling een usb-stick van Oddie.nl.

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten weten dat, als er sprake is van een gemengde overeenkomst (een dienst en een product), een bedenktermijn geldt van 2 weken. Die termijn gaat in na ontvangst van het product, in dit geval de usb-stick. Zo lang die niet is ontvangen, kan er per definitie opgezegd worden, en anders tot 2 weken daarna.

Volgens de Consumentenbond is er in dit geval sowieso geen sprake van een gemengde overeenkomst, omdat de usb-stick ondergeschikt is aan de cashbackdienst. Een handtekening blijft dus vereist.

Klachten over Oddie.nl zijn te lezen op Klachtenkompas.nl.

Update 21 februari 2017

De Consumentenbond krijgt meldingen dat Oddie.nl aan consumenten die weigeren te betalen, meldt dat de adviezen van de Consumentenbond onjuist zijn. Het bedrijf beweert dat de Consumentenbond met het advies consumenten misleidt en meldt dat annuleringen na de door Oddie gehanteerde annuleringstermijn van 14 dagen niet in behandeling worden genomen. Oddie.nl heeft geen contact met de Consumentenbond opgenomen over de vermeende onjuiste informatie.

De Consumentenbond blijft bij zijn advies: niet betalen voor een ongewenst Oddie-abonnement, omdat er zonder handtekening geen sprake is van geldige overeenkomst. Ook op de site van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt is hier informatie over te vinden.

Update 12 mei 2017

De Consumentenbond blijft klachten over Oddie.nl krijgen. Het bedrijf houdt vol dat de adviezen van de Consumentenbond onjuist zijn om consumenten zo tot betaling te dwingen. De Consumentenbond herhaalt bij deze nogmaals niet te betalen voor een ongewenst Oddie-abonnement, omdat er zonder handtekening geen sprake is van een geldige overeenkomst. Zie ook de reacties en adviezen hieronder.