Consumenten meest tevreden over kleine zorgverzekeraars

Uit de Zorgmonitor van de Consumentenbond blijkt dat consumenten over 2012-2016 het meest tevreden waren over de zorgverzekeraars DSW, ONVZ en PNOzorg. De 4 grote verzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis doen het minder goed.

Consumenten zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverzekeraar. Gemiddeld krijgen ze een 7,6 voor hun dienstverlening. DSW staat bovenaan met een 8,1, maar ook hekkensluiter VGZ krijgt nog een 7,2 van zijn klanten. De verschillen tussen de best en minst scorende verzekeraars zitten onder andere in de beoordeling van de klantenservice en de websites van de verzekeraars. Zo eindigt de website van Avero Achmea al jaren onderaan in de Zorgmonitor.

Wat betreft de afhandeling van declaraties scoren alle verzekeraars hoog. Het minst tevreden zijn consumenten over de prijs-kwaliteit verhouding van de basisverzekering en aanvullende verzekering.

10.000 panelleden

De Zorgmonitor is een jaarlijkse enquête onder ruim 10.000 leden van het Consumentenbond-internetpanel. Hierin vraagt de Consumentenbond naar de ervaringen die de panelleden dat jaar hadden met hun zorgverzekeraar. Daarnaast blijkt uit de Zorgmonitor dat panelleden steeds minder aanvullende verzekeringen afsluiten en dat meer verzekerden kiezen voor het verhogen van het eigen risico: in 2012 was dit 6%, in 2016 12%. Tweederde van de consumenten blijkt nog nooit te zijn overgestapt naar een andere verzekeraar.

Lees het artikel over de zorgmonitor (pdf) uit de Consumentengids van november. De resultaten zijn ook online te lezen: Tevredenheid over zorgverzekeraars.

