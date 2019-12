Consumenten willen einde aan onzin op voedselverpakkingen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De lijn tussen verleiding en misleiding op verpakkingen blijkt flinterdun. Een voorbeeld is Sourcy Vitaminwater. Dat verdient echt de naam water niet; er zitten maar liefst 6 suikerklontjes in een halve liter flesje. Of Jordans Super Berry Granola, waar de naam en de verpakking de suggestie wekken dat de granola vol bessen zit, terwijl er in werkelijkheid maar 2,5% in zit. En wat te denken van Zonnatura, een merk dat zich profileert als ‘natuurlijk’ en ‘maatschappelijk verantwoord’ maar een 20 kruiden oplosthee verkoopt dat voor 92% uit suiker bestaat.’

Test internetpanel

De Consumentenbond legde 10 voedingsmiddelen voor aan bijna 11.000 leden van zijn internetpanel en liet hen ook vragen over de informatie op verpakkingen beantwoorden. 93% van het panel vindt dat de voorkant van een product een goed beeld moet geven van wat er in zit. Volgens 91% wekken ingrediënten die prominent op de voorkant van de verpakking staan de indruk dat daar veel van in het product zit.