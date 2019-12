Delta informeert te laat en onvolledig over schrappen zenders

Nieuws|De Zeeuwse provider Delta heeft zijn klanten onvoldoende geïnformeerd over het schrappen van een aantal tv-zenders. Delta berichtte zijn klanten te laat over de wijzigingen en meldde niet expliciet dat dit reden is om kosteloos op te zeggen. De Consumentenbond heeft de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt ingelicht.