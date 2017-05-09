Delta informeert te laat en onvolledig over schrappen zenders

Delta schrapte in mei 2017 een aantal zenders uit het pakket, waaronder TLC, Discovery en Eurosport. Klanten van de televisieprovider kregen dit pas twee dagen voordat de wijzigingen van kracht zouden worden te horen. Volgens de Telecommunicatiewet moeten providers dergelijke veranderingen een maand van tevoren melden.

Ook werden klanten niet actief op de mogelijkheid gewezen om kosteloos op te zeggen. Alleen als klanten doorklikten naar de veel gestelde vragen, konden ze iets vinden over hoe ze hun pakket konden wijzigen.

Klachten

De Consumentenbond kreeg meldingen van boze Deltaklanten die het niet eens zijn met de verandering. Wettelijk gezien kunnen consumenten niet afdwingen dat het zenderpakket hetzelfde blijft. Wel hebben klanten het recht om in zo’n geval kosteloos de overeenkomst op te zeggen, ook als ze nog in het eerste contractjaar zitten.

Delta heeft inmiddels aan de Consumentenbond bevestigd dat klanten die dat willen kosteloos kunnen opzeggen. De Consumentenbond wil dat Delta alsnog zijn klanten op de juiste manier informeert over de veranderingen.