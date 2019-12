Facebook onduidelijk over verkoop persoonlijke informatie

Nieuws|Facebook is onduidelijk over het doorspelen van persoonlijke informatie van haar gebruikers aan adverteerders. Een chronische ziekte, politieke voorkeur of grote financiële beslissingen: grote kans dat Facebook ervan weet èn het doorvertelt, zodra een bezoeker klikt op een advertentie op Facebook. De Consumentenbond wil dat hier een einde aan komt.