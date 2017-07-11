Facebook onduidelijk over verkoop persoonlijke informatie

Interesses worden gekoppeld aan accounts

Consumenten die op een advertentie op Facebook klikken, vertellen - zonder het zelf te weten - aan een bedrijf dat zij interesse hebben in hetgeen de advertentie ze biedt, maar geven daarmee ook mogelijk zeer persoonlijke informatie door.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Stel dat een gebruiker een advertentie voor een zorg- of levensverzekering aanklikt, kan het zomaar dat hij tegelijkertijd ongemerkt aan de verzekeraar doorgeeft dat hij een chronische ziekte (als ‘interesse’) heeft. Al vanaf een paar cent kan iedereen gebruikmaken van die persoonlijke informatie, ook privépersonen. Facebook moet hier onmiddellijk mee ophouden, want het kan voor haar gebruikers tot hele nare consequenties leiden.’

Deze benadering kan een bedrijf langdurig en voor allerlei interesses, eigenschappen en gedragingen herhalen, net zolang totdat het zo een klantenbestand heeft vol gedetailleerde en privacygevoelige klantprofielen.

Erfelijke aandoening

Facebook analyseert waar gebruikers op klikken, wat ze 'liken', delen en welke websites ze bezoeken, en maakt die informatie eenvoudig toegankelijk voor adverteerders. 'Kanker', 'erfelijke aandoening', Messiasbelijdende Joden’, ‘Fethullah Gülen’ en ‘anonieme gokkers’ zijn bijvoorbeeld door Facebook bepaalde trefwoorden waarop een adverteerder zich kan richten. Ook als er niet tegelijkertijd is ingelogd op Facebook. Het maakt niet uit welke instelling de gebruiker kiest: delen met iedereen, met alleen vrienden of met niemand; Facebook-adverteerders kunnen persoonlijke informatie gewoon opvragen/inzien en opslaan.

Bij advertenties toont Facebook in de rechterbovenhoek een piepklein pijltje. Dat geeft de optie 'Waarom krijg ik deze advertentie te zien?'. Facebook somt vervolgens maximaal 2 algemene selectiecriteria op, bijvoorbeeld dat de adverteerder mensen van 18 jaar en ouder wil bereiken die in Nederland wonen. Dit is voor de Consumentenbond te karig.